Томский агрохолдинг «Трубачево» запустил новый склад для тюльпанов

Под Томском завершено строительство склада для тюльпанов площадью 1,5 тыс. кв. м. Проект стоимостью 120 млн руб. реализовал агрохолдинг «Трубачево». Комплекс позволит увеличить производство тюльпанов в два раза – до 4,5 млн цветов в год, сообщила «Ъ» директор предприятия Галина Шанина.

Строительство склада началось в 2025 году, он включает три линии упаковки, разгрузочную и погрузочную зоны.

По данным Rusprofile, агрохолдинг «Трубачево» специализируется на выращивании овощей защищенного грунта. Генеральный директор Галина Шанина является руководителем и единственным учредителем компании. В 2024 году выручка ООО составила 558,5 млн руб., что на 0,4% выше показателя предыдущего года, однако чистая прибыль сократилась на 34,6 % — до 122,5 млн руб.

