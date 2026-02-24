Маркетплейс ММК: рост ключевых показателей и развитие сервиса

По итогам 2025 года количество заказов на маркетплейсе Магнитогорского металлургического комбината выросло на 42%, объемы отгрузки — на 60%, а общее число пользователей — на 12%. Увеличился и средний объем заказа.

Положительная динамика ключевых показателей работы онлайн-площадки подтверждает высокий уровень доверия потребителей к цифровому каналу продаж Магнитогорского металлургического комбината.

Для удобства пользователей и повышения эффективности MMK-MARKET в 2025 году был добавлен следующий функционал:

Личный кабинет кооператора, создающий единое рабочее пространство для партнеров.

Система отзывов, где клиенты могут поставить оценку и дать комментарии по завершенному заказу.

Автоматические уведомления менеджерам об окончании срока действия договора для своевременной пролонгации.

Улучшена система фильтрации и поиска в основном каталоге, что ускоряет подбор нужных позиций металлопроката.

Интегрирован «Калькулятор металла» для быстрого расчета и оформления заявки.

В 2026 году работа MMK-MARKET будет направлена на дальнейшее выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с продавцами и партнерами. Планируется внедрение новых функциональных модулей, которые сделают корпоративный маркетплейс более привлекательным для пользователей и будут способствовать росту онлайн-заказов металлопроката.

