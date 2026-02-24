Лукашенко поздравил Эстонию с Днем независимости

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем независимости. В своем послании он выразил уверенность, что страны смогут возобновить экономические и гуманитарные контакты.

«Основываясь на богатых исторических традициях наших государств, мы преодолеем любые сложности и искусственные препятствия, от кого бы они ни исходили — или от внешних советчиков, или от некоторых безответственных политиков»,— написал господин Лукашенко (цитаты из поздравления опубликованы на сайте президента Белоруссии).

Президент отметил, что Белоруссия всегда была и остается сторонницей конструктивного сотрудничества между странами, которое основывается на доверии, партнерстве и взаимного уважения. Он пожелал эстонцам счастья, мира и благополучия.