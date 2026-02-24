Женщины-демократы в Конгрессе США в знак протеста наденут белое во время речи Трампа

Более десятка представительниц Демократической партии в Конгрессе США планируют надеть белое во время выступления президента Дональда Трампа 24 февраля. Как сообщает CBS News, белый цвет отсылает к суфражистскому движению и символизирует борьбу за права женщин.

По словам председательницы Женского объединения демократов Терезы Лежер Фернандес, такой выбор продиктован «конкретными нападками на право женщин голосовать». В этом месяце Палата представителей, где большинство у республиканцев, приняла закон, требующий личного предъявления документов, подтверждающих гражданство, для регистрации на федеральных выборах.

«Суфражистки маршировали, протестовали и морили себя голодом, чтобы получить право голоса в 1920 году. На дворе 2026 год, и республиканцы пытаются ограничить право голоса женщин»,— сказала госпожа Лежер Фернандес.

Женщины Демократической партии используют белый цвет как форму протеста с 2017 года. Исключениями стали 2018-й (тогда использовался черный цвет в одежде в поддержку движения MeToo) и прошлогоднее выступление Дональда Трампа, когда они надели розовое в знак несогласия с его политикой.