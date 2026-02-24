В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

В сербском городе Кралево сотрудники полиции и контрразведки задержали двоих мужчин (1975 и 1983 годов рождения), которые, по версии силовых органов, планировали насильственное свержение государственного строя. Их арестовали на 48 часов, а их дело передано в высшую прокуратуру, сообщила пресс-служба МВД.

Следствие полагает, что с декабря 2025 по февраль 2026 года задержанные готовили план по убийству президента Александра Вучича, а также членов его семьи. При этом данных об изъятии реального арсенала или спецтехники в ходе обысков пока не поступало.

«РИА Новости» отмечает, что сообщения о готовящихся покушениях на господина Вучича появляются регулярно, а сам президент заявляет о тысячах угроз в сети. При этом с 2012 года в Сербии не было доведено до конца ни одного судебного процесса по делу о вооруженном нападении на главу государства с вынесением конкретных приговоров исполнителям.