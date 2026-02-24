США нанесли новый удар по судну в Карибском море

Южное командование Вооруженных сил США сообщило об ударе по судну в Карибском море, которое, предположительно, эксплуатировалось организациями, признанными террористическими. Операция была проведена вечером 23 февраля.

В пресс-релизе командования уточняется, что судно следовало «по известным маршрутам наркотрафика в Карибском бассейне» и участвовало в операциях по торговле наркотиками. В результате удара были «убиты трое мужчин-наркотеррористов». Никто из американских военнослужащих не пострадал.

С ноября 2025 года США проводят операцию «Южное копье», направленную на борьбу с наркокартелями. В рамках операции американские вооруженные силы регулярно атакуют корабли в Карибском море и в восточной части Тихого океана; в феврале были осуществлены несколько таких атак. Погибли уже более 100 человек. Семьи погибших при атаке США на одно из судов подали иск в суд.

Влад Никифоров