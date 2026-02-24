Anthropic обвинил китайские ИИ-компании в краже данных

Американский ИИ-стартап Anthropic обвинил три китайские компании в создании более 24 тыс. мошеннических аккаунтов в его системе Claude AI для кражи данных, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно заявлению компании, китайские DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax обращались к Claude более 16 млн раз, чтобы собирать информацию из системы Anthropic для обучения и улучшения своих собственных продуктов. Такой способ могут применять в легитимных целях (например, для создания упрощенных версий своих же продуктов), но он также позволяет конкурентам создавать аналогичные нейросети, заявляют в компании. В Anthropic считают, что подобные действия несут риски для национальной безопасности США.

Масштабы обращений к Claude у компаний различалась. По данным Anthropic, DeepSeek провел 150 тыс. взаимодействий с Claude, в то время как у Moonshot и MiniMax было более 3,4 млн и 13 млн, соответственно.

В феврале конкурент Anthropic, OpenAI, направила законодателям Палаты представителей докладную записку, в которой обвинила DeepSeek в использовании той же практики, которую называют «дистилляцией», для имитации продуктов OpenAI.

Moonshot и MiniMax недавно выпустили свои новейшие модели искусственного интеллекта, многие из которых обладают расширенными возможностями логического мышления и кодирования, отмечает The Wall Street Journal. DeepSeek готовится к выпуску своей модели следующего поколения.