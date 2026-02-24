Иммиграционная служба США сократила программу обучения с 72 до 42 дней

Бывший инструктор иммиграционной и таможенной службы США (ICE) Райан Шванк заявил на слушаниях в Конгрессе, что агентство существенно урезало программу обучения новых сотрудников. По его словам, из обязательной 580-часовой программы исключено 240 часов «жизненно важных занятий».

Как сообщает The Washington Post, среди отмененных курсов — инструктаж о правовых границах применения силы, безопасное обращение с огнестрельным оружием, а также правильные методы задержания иммигрантов.

«Правоохранительные органы — это чрезвычайно серьезный бизнес. Здесь не место для легких путей. Недостаточная подготовка может привести к гибели людей. ICE лжет Конгрессу и американскому народу о шагах, которые она предпринимает»,— сказал господин Шванк. Он уволился из ICE на прошлой неделе.

Накануне слушаний он предоставил демократам внутренние документы ICE, согласно которым обучение в федеральных учебных центрах в Джорджии сократилось с 72 до 42 дней.

В Министерстве внутренней безопасности США настаивают, что количество учебных часов не сокращалось, а программа была лишь уплотнена — занятия теперь проводятся шесть дней в неделю по 12 часов вместо пятидневки.