WSJ: Трамп готовит новые пошлины в обход решения Верховного суда

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести новые пошлины на импорт продукции шести отраслей промышленности, пишет The Wall Street Journal. Этот шаг стал ответом на недавнее решение Верховного суда, который отменил значительную часть предыдущих тарифов президента, посчитав их превышением полномочий.

Чтобы обойти юридические препятствия, Белый дом намерен задействовать ст. 232 Закона о торговле. Она позволяет вводить бессрочные сборы под предлогом защиты национальной безопасности.

По словам источников, знакомых с планами, рассматриваемые новые тарифы могут затронуть такие отрасли, как производство промышленных аккумуляторов, чугуна и чугунных фитингов, пластиковых труб, промышленной химии, а также оборудования для электросетей и телекоммуникаций.

20 февраля Верховный суд США ограничил полномочия президента в сфере торговой политики, признав незаконным использование закона IEEPA для введения «чрезвычайных» пошлин на зарубежные товары. Суд подтвердил, что право вводить пошлины и налоги принадлежит Конгрессу, а попытка обойти его через чрезвычайные полномочия президента нарушает принцип разделения властей.

