FT: в «Совете мира» Трампа обсуждают создание стейблкоина для Газы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность внедрения стейблкоина для Газы — криптовалюты, привязанной к доллару США. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, детали идеи еще не проработаны. По словам одного из источников, стейблкоин не станет новой палестинской валютой, а будет инструментом для цифровых транзакций, позволяющим жителям анклава совершать платежи.

Разработкой занимается израильский технопредприниматель Лиран Танцман, бывший офицер израильской разведки, ныне советник «Совета мира». Кроме того, в проекте также участвуют палестинский Национальный комитет по управлению сектором Газа (NCAG) и Управление верховного представителя во главе с экс-посланником ООН Николаем Младеновым. Обе структуры работают под эгидой «Совета мира».

Ожидается, что к реализации подключатся арабские и палестинские компании, обладающие опытом в цифровых валютах. На прошлой неделе господин Танцман заявил на заседании «Совета мира», что NCAG работает над созданием «безопасной цифровой инфраструктуры» для финансовых услуг, образования и здравоохранения, отмечает Financial Times.