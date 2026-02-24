Гурманские будни

С уважением к продукту

Сеть премиальных кофеен ABC Coffee Roasters шагнула дальше и открыла не просто кофейню, а полноценный ресторан ABC House. Пространство на Новорижском шоссе устроено как загородный дом. Как во всех проектах сети от Дубая и Москвы до Санкт-Петербурга, интерьер выполнен из светлого дерева. А еще новый ресторан отличает настоящий дровяной камин по проекту архитекторов Le Atelier в центре зала и небольшая лаунж-зона рядом с ним. Сервисное ядро, развернутое рядом в формате островка, агрегирует функции кофейной и барной станции, выступая ключевым визуальным акцентом пространства. Первое внимание гостей неизменно приковывает витрина с сезонной выпечкой и хлебом шеф-пекаря Антона Исенина, ассортимент которой корректируется в течение дня.

Фасады островка облицованы мультишпоном коллекции Espresso с характерным рельефным древесным узором, тогда как полы и столешницы инкрустированы розовым мрамором теплого пудрового оттенка с тончайшими серыми прожилками. Основатели ABC Софья Раснер и Сергей Рубин говорят, что верят в силу минимализма, и считают, что такое пространство способствует расслаблению. Новое меню для загородного дома ABC разработал бренд-шеф Михаил Толкачев — шеф-повар отеля Five Jumeirah Village в Дубае. Концепция построена на балансе между фундаментальной гастрономической классикой и авторской интерпретацией. В основе — продукт и сезонность. Используются исключительно натуральные ингредиенты, а вкусовые сочетания проходят тщательную профессиональную выверку. Мясо, рыба и морепродукты готовятся на гриле, что позволяет подчеркнуть их естественную текстуру и вкус. Свежие овощи и зелень закупаются у фермеров, обеспечивая качество и прозрачное происхождение. Меню достаточно емкое и начинается с завтраков, которые тут подают до 18:00. В утреннем разделе — сеты и тарелки. Два варианта завтрака с яйцами: «Баланс» и «Скандинавский». В первом яйца, отварные по классике в течение семи минут, подаются с форелью горячего копчения, авокадо, местным хлебом-тартином, томатами и микс-салатом (980 руб.). Во втором — те же яйца, но под иным аккомпанементом: с сыром, джемом, мультизлаковым тартином и маслом, замешанным с японской нори (760 руб.). Есть возможность добавить дополнительные опции к завтраку. А также — восемь разных завтраков из яиц, где найдется скрембл, французский омлет, яйца Бенедикт и даже японский омлет чаванмуши с креветкой и красной икрой (680 руб.). Из блюд сбалансированного питания тут предлагаются боулы, например, с фалафелем, тофу, хумусом, киноа, бататом и шпинатом (940 руб.) или суперзеленый салат с обилием фермерских овощей (1200 руб.). А если вы решите серьезно поужинать, то в разделе главных блюд найдутся серьезные позиции вроде осьминога, приготовленного на гриле с картофельным гратеном (1980 руб.) или томленых целые сутки говяжьих щек с полентой (1400 руб.). К ним — винная и барная карта, которая предлагается в проекте ABC House впервые. В основном это вина из небольших органических хозяйств, построенные так же вокруг уважения к исходному продукту. А также авторские коктейли от Евгения Шашина, которые выстроены вокруг тематики чаев: генмайча, сенча, ходзича и пр.

Московская область, городской округ Истра, деревня Покровское, улица Центральная, дом 82А пн-пт, с 8:00 до 22:00 сб-вс, с 9:00 до 22:00

Ryotei в гостях у Amber

26 февраля в московском Amber (проект Folk Team и ресторатора Антона Пинского) пройдет кайсэки-ужин с участием краснодарского Ryotei из японского сада парка «Краснодар». Гастроли возглавит шеф Ryotei Артем Недобежкин, его партнером по кухне станет шеф Amber Ярослав Андреев. Ryotei — один из немногих российских проектов, последовательно работающих в формате кайсэки — многочастного ужина, где важны сезонность, ритм и логика смены блюд. Московский сет выстроен по тем же принципам: пять курсов с постепенной сменой температур и текстур. В программе — шелковый тофу с маринованной икурой, оцукури на льду, краб с юдзу, молодым миндалем и мисо с черной икрой, тартар вагю с чипсами шиитаке и желе понзу, дорадо с медузой и даси из комбу. На десерт — вагаси «чокоретто». Винное сопровождение с акцентом на шампанские вина подготовит бренд-шеф Folk Team Артем Самойлов. Стоимость сета — 11 тыс. руб., пейринга — 7 тыс. руб.

Цветной бульвар, дом 2 Начало в 19:00

Ольга Карпова