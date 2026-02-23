Volvo отзовет 40 тыс. электрокаров EX30 из-за проблем с аккумулятором

Компания Volvo Cars отзовет более 40 тыс. флагманских электрических внедорожников EX30 из-за риска перегрева аккумуляторов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей компании. Согласно подсчетам агентства, этот шаг может обойтись компании почти в $200 млн.

Проблема в общей сложности затрагивает 40 323 автомобиля EX30 Single-Motor Extended Range и Twin-Motor Performance, оснащенных высоковольтными аккумуляторными батареями, рассказали агентству в компании.

«В настоящее время мы связываемся с владельцами всех затронутых автомобилей, чтобы сообщить им о дальнейших шагах», — заявили в Volvo. Представители компании отметили, что заменят неисправные устройства бесплатно.

Как узнали Reuters, с декабря Volvo рекомендовала владельцам EX30 в более чем десятке стран, включая США, Австралию и Бразилию, парковаться подальше от зданий и ограничивать зарядку аккумулятора 70%, чтобы исключить риск возгорания.

Агентство отмечает, что акции Volvo Cars упали на 4% после сообщения об отзыве автомобилей. Журналисты Reuters подсчитали, что замена аккумуляторных модулей может стоить компании $195 млн, не считая затрат на логистику и ремонт. В Volvo заявили, что расчеты носят «спекулятивный характер» и что автопроизводитель ведет с поставщиком переговоры.