Рост рынка ритуальных услуг замедлился до минимума за четыре года

В 2025 году объем российского рынка ритуальных услуг составил 128,3 млрд руб. Как подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата, в сопоставимых ценах прирост оказался минимальным с 2021 года — всего 3,3%. Это значительно ниже темпов предыдущих лет: в 2024 году рынок вырос на 7,7%, в 2023-м — на 11,5%, а в 2022-м — на 10,6%. Динамика также не дотянула до уровня официальной инфляции, которая в прошлом году достигла 5,59%.

Росстат не публикует данные по смертности, но согласно информации Минздрава, в первом полугодии 2025 года число умерших выросло лишь на 0,9% год к году, до 915,9 тыс. человек. Глава похоронного бюро «Журавли» Илья Болтунов констатирует, что смертность вернулась к допандемийному уровню.

Эксперты связывают стагнацию рынка с окончанием ковидного всплеска и падением доходов населения. «Раньше рынок рос огромными темпами из-за пандемии, а сейчас смертность почти не растет», — поясняет директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, у граждан нет свободных средств на дорогие похороны, поэтому они все чаще выбирают минимальный набор услуг.

В Союзе похоронных организаций и крематориев подтверждают тенденцию к экономии. Исполнительный директор союза Елена Андреева отмечает заметный рост числа граждан, оформляющих государственные субсидии на погребение по гарантированному перечню услуг.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гробовая тишина».