Гробовая тишина

В 2025 году российские граждане потратили 128,3 млрд руб. на услуги ритуальных компаний. Это на 3,3% больше год к году. Основной объем средств по-прежнему концентрируется в нелегальном сегменте, который оценить невозможно, напоминают участники рынка.

В 2025 году объем российского рынка ритуальных услуг достиг 128,3 млрд руб., что на 3,3% больше год к году в сопоставимых ценах, подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Это ниже уровня официальной инфляции, которая в прошлом году составила 5,59%, а также меньше, чем в предыдущие годы. В 2024 году прирост составил 7,7%, в 2023 году — 11,5%, в 2022 году — 10,6% (см. “Ъ” от 17 февраля 2025 года).

Росстат не раскрывает данные о смертности в стране. Однако Минздрав сообщал, что в январе—июне 2025 года количество умерших увеличилось на 0,9% год к году, до 915,9 тыс. человек.

По мнению главы похоронного бюро «Журавли» Ильи Болтунова, смертность вернулась к показателям, которые фиксировались до пандемии коронавируса.

Темпы замедлились из-за прохождения пика смертности, соглашается директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Раньше рынок рос огромными темпами из-за пандемии, а сейчас смертность почти не растет, к тому же у населения нет свободных денег на дорогие похороны, поэтому в целях экономии все чаще выбирается минимальный набор услуг, добавляет эксперт. Заметен рост числа граждан, использующих субсидию от государства на похороны по гарантированному перечню услуг, отмечает исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

Затраты на ритуальные услуги растут, несмотря на снижение платежеспособности населения, отмечает Илья Болтунов. По данным Росстата, в декабре 2025 года рытье могилы подорожало на 13% год к году, до 12,6 тыс. руб., изготовление гроба — на 9,3%, до 8,6 тыс. руб. Из-за снижения платежеспособности граждан бизнес вынужден будет сдерживать цены, говорит Антон Орлов.

У официального ритуального рынка темпы роста не просто замедлились — напротив, началось падение, считает глава ГК Ritual.ru Олег Шелягов.

Официально этот рынок в 2025 году вырос меньше инфляции, но «реальные деньги» отрасли в значительной части остаются вне статистики из-за наличных расчетов и неформальных платежей, отмечает партнер практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Денис Тверской. Полный рынок с теневым сегментом может быть кратно больше официального в отдельных направлениях, в частности в агентском, напоминает он.

Однако последние годы теневой сектор демонстрирует признаки сжатия — стало больше фирм, которые работают легально, отмечает Антон Орлов. В 2025 году число новых регистраций похоронного бизнеса выросло на 18% год к году, до 248, а количество ликвидаций сократилось на 3%, до 34, следует из подсчетов «Контур.Фокус». Общее число организаций, занимающихся организацией похорон, в начале февраля 2026 года достигло 11,15 тыс., уточнили аналитики компании.

Надзорная политика способствует росту прозрачности и обелению рынка, отмечает Елена Андреева. Сегодня в непростых экономических условиях крайне важно минимизировать действие любых социальных раздражителей, к которым неизменно относится похоронная сфера, поясняет Антон Орлов. Кроме того, напоминает эксперт, государство стало строже следить за личными данными, поэтому недобросовестным агентам становится «все сложнее охотиться на клиентов у порогов квартир в день смерти их родственников». Денис Тверской считает, что теневой бизнес пока полностью не исчез, но в крупных городах его доля постепенно переформатируется: больше полулегальных посредников, работающих через ИП или ООО и кассы, при сохранении серых выплат за доступ к информации.

