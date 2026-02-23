Вечером 23 февраля военные сбили над Азовским морем еще восемь БПЛА

23 февраля с 15.00 до 20.00 дежурные средствае ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Азовского моря еще восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Всего в указанный временной период военные сбили над регионами РФ 45 беспилотников. Так, 12 БПЛА уничтожили над Крымом, 11 БПЛА – над Краснодарским краем, 7 – над акваторией Черного моря, 6 – над Белгородской областью и 1 – над Брянской.

Раннее «Ъ-Ростов» писал, что вражеские дроны силы ПВО уничтожали над Азовским морем в течение всего сегодняшнего дня. Наиболее массированная атака на этот район была 23 февраля с 8.00 до 12.00: в этом интервале военные сбили над акваторией Азовского моря 21 дрон.

Ефим Мартов