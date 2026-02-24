Производство натурального сидра в России выросло на 7,5% в 2025 году

В 2025 году производство натурального сидра (из яблочного сока) в России увеличилось на 7,54% год к году, до 527,13 тыс. дал. Крупнейшим производителем стало ООО СЮР (сидр «Дальняя дача») с объемом 255,6 тыс. дал.

Выпуск традиционного сидра растет почти в четыре раза медленнее, чем категории в целом (+27,8%, до 13,47 млн дал). Его доля в общем объеме составляет около 4%. Основной рост обеспечивают плодоягодная продукция и слабоалкогольные коктейли, мигрировавшие в категорию после повышения акциза на фруктовые вина в 2024 году.

Производство натурального сидра сдерживает нехватка сырья. Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель пояснил, что трудно выдерживать одинаковое качество у такой продукции, так как оно зависит от большого количества факторов, в том числе от качества сырья.

Президент Союза производителей традиционного сидра Алексей Небольсин отмечает «постоянную нехватку яблок ввиду частых неурожаев и отсутствие господдержки по примеру российского виноделия». Импорт сырья, в основном из Польши, сейчас затруднен. Цены на техническое яблоко с 2018 года выросли с 3 до 24 руб. за 1 кг.

