Яблоку не дают упасть

Разлив натурального сидра в 2025 году увеличился примерно на 7,5% год к году, до 527,13 тыс. декалитров (дал), что почти в четыре раза меньше, чем рост всей категории. Производством такой продукции в основном занимаются небольшие ремесленные предприятия, так как крупные заводы технически не приспособлены для этого.

В 2025 году производство натурального сидра (из яблочного сока) составило 527,13 тыс. дал, что на 7,54% больше год к году, следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Крупнейшим отраслевым предприятием в категории стало ООО СЮР (сидр «Дальняя дача») — в прошлом году компания выпустила 255,6 тыс. дал.

Топ-10 производителей натурального сидра в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Компания Бренд Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) СЮР «Дальняя дача» 255,62 15,28 «Крафтье» Bullevie 62,87 12,63 «Абрау-Дюрсо» «Абрау-Дюрсо» 24,7 –34,03 «Рэбел эппл» Rebel Apple 23,84 14,25 Динской пивоваренный завод Yablokov 22,89 81,22 «Заповедник» «Заповедник» 19,75 19,25 «Сильвия» «Стрелка» 16,76 –9,26 «Артис» Artis Bouche 14,98 11,93 «Блицтрейд» «Усадьба Кусково» 12,3 –16,54 «Яблочный спас» «Суворовский» 9,53 –67,02 Всего 527,13 7,54 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель отмечает, что производством натурального сидра занимаются в основном небольшие ремесленные предприятия. По его словам, крупные заводы просто технически к приспособлены к разливу такой продукции — для этого придется переоборудовать предприятия. В качестве примера он приводит установку специальных прессов, с помощью которых давят сок из яблок. К тому же очень трудно выдерживать одинаковое качество у такой продукции, так как оно зависит от большого количества факторов, в том числе от качества сырья, объясняет эксперт.

Президент Союза производителей традиционного сидра (объединяет 55% производителей) Алексей Небольсин отмечает, что, хотя производство натурального сидра сейчас растет, отрасль сильно сдерживает постоянная нехватка яблок ввиду частых неурожаев и отсутствие господдержки по примеру российского виноделия.

При этом для изготовления такой продукции используются только технические яблоки, в то время как большинство крестьянско-фермерских хозяйств высаживают в основном столовые яблоки, говорит эксперт.

Ранее производители сидра компенсировали ограниченность сырья за счет импорта, в основном польского, но сейчас это сделать тяжело, поясняет господин Небольсин. По его оценке, с 2018 по 2024 год цены на техническое яблоко выросли с 3 руб. за 1 кг до 24 руб. В прошлом году в несетевой рознице средняя цена на сидр выросла на 26% год к году, до 358 руб. за 1 л в первую очередь за счет подорожания технических яблок (см. “Ъ” от 14 октября 2025 года).

Алексей Аксель среди сложностей выпуска традиционного сидра также называет сильную зависимость от урожайности яблок, с которой время от времени случаются перебои. При этом в целом такое сырье заметно дороже, чем восстановленный яблочный сок (концентрат), используемый при производстве массового сидра, добавляет господин Аксель. По его словам, традиционный сидр также сложнее продвигать в федеральные сети из-за его стоимости: «Дорогую продукцию ритейл неохотно ставит на полку». В основном концентрат импортируют из Белоруссии, отмечает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Наблюдаемый рост производства традиционного сидра оказался почти в четыре раза меньше, чем у всей категории в целом: на 27,8%, до 13,47 млн дал. Традиционный сидр в категории занимает около 4%.

Основной рост разлива наблюдается за счет миграции в нее плодоягодной продукции и слабоалкогольных коктейлей. Павел Шапкин напоминает, что сидры стали активно расти после повышения акциза примерно в три раза на фруктовые вина и плодовую алкогольную продукцию с мая 2024 года. На начало 2026 года ставка на такую продукцию составила 148 руб. за 1 л. Для сравнения: акциз на сидр, пуаре, медовуху с января текущего года составляет всего 33 руб. за 1 л.

