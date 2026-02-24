Яблоку не дают упасть
Выпуск натурального сидра увеличился за год на 7,5% в условиях нехватки сырья
Разлив натурального сидра в 2025 году увеличился примерно на 7,5% год к году, до 527,13 тыс. декалитров (дал), что почти в четыре раза меньше, чем рост всей категории. Производством такой продукции в основном занимаются небольшие ремесленные предприятия, так как крупные заводы технически не приспособлены для этого.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В 2025 году производство натурального сидра (из яблочного сока) составило 527,13 тыс. дал, что на 7,54% больше год к году, следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Крупнейшим отраслевым предприятием в категории стало ООО СЮР (сидр «Дальняя дача») — в прошлом году компания выпустила 255,6 тыс. дал.
Топ-10 производителей натурального сидра в 2025 году
|
Источник: данные участников рынка.
Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель отмечает, что производством натурального сидра занимаются в основном небольшие ремесленные предприятия. По его словам, крупные заводы просто технически к приспособлены к разливу такой продукции — для этого придется переоборудовать предприятия. В качестве примера он приводит установку специальных прессов, с помощью которых давят сок из яблок. К тому же очень трудно выдерживать одинаковое качество у такой продукции, так как оно зависит от большого количества факторов, в том числе от качества сырья, объясняет эксперт.
Президент Союза производителей традиционного сидра (объединяет 55% производителей) Алексей Небольсин отмечает, что, хотя производство натурального сидра сейчас растет, отрасль сильно сдерживает постоянная нехватка яблок ввиду частых неурожаев и отсутствие господдержки по примеру российского виноделия.
При этом для изготовления такой продукции используются только технические яблоки, в то время как большинство крестьянско-фермерских хозяйств высаживают в основном столовые яблоки, говорит эксперт.
Ранее производители сидра компенсировали ограниченность сырья за счет импорта, в основном польского, но сейчас это сделать тяжело, поясняет господин Небольсин. По его оценке, с 2018 по 2024 год цены на техническое яблоко выросли с 3 руб. за 1 кг до 24 руб. В прошлом году в несетевой рознице средняя цена на сидр выросла на 26% год к году, до 358 руб. за 1 л в первую очередь за счет подорожания технических яблок (см. “Ъ” от 14 октября 2025 года).
Алексей Аксель среди сложностей выпуска традиционного сидра также называет сильную зависимость от урожайности яблок, с которой время от времени случаются перебои. При этом в целом такое сырье заметно дороже, чем восстановленный яблочный сок (концентрат), используемый при производстве массового сидра, добавляет господин Аксель. По его словам, традиционный сидр также сложнее продвигать в федеральные сети из-за его стоимости: «Дорогую продукцию ритейл неохотно ставит на полку». В основном концентрат импортируют из Белоруссии, отмечает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Наблюдаемый рост производства традиционного сидра оказался почти в четыре раза меньше, чем у всей категории в целом: на 27,8%, до 13,47 млн дал. Традиционный сидр в категории занимает около 4%.
Основной рост разлива наблюдается за счет миграции в нее плодоягодной продукции и слабоалкогольных коктейлей. Павел Шапкин напоминает, что сидры стали активно расти после повышения акциза примерно в три раза на фруктовые вина и плодовую алкогольную продукцию с мая 2024 года. На начало 2026 года ставка на такую продукцию составила 148 руб. за 1 л. Для сравнения: акциз на сидр, пуаре, медовуху с января текущего года составляет всего 33 руб. за 1 л.