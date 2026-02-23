День атакующего защитника

Ключевые мероприятия ко Дню защитника Отечества с участием российских руководителей по традиции последних лет прошли с акцентом на специальной военной операции. Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды группе военных, особо отметив их вклад в «блестящие наступательные операции», и встретился с вдовами погибших бойцов. А его заместитель по Совету безопасности Дмитрий Медведев посетил подразделение БПЛА, обозначив приоритет беспилотных технологий в текущей военной повестке.

Фото: пресс-служба президента РФ Самым высокопоставленным военным, получившим 23 февраля из рук президента «Золотую Звезду», стал заместитель командующего ЦВО Арутюн Дарбинян (третий слева)

Фото: пресс-служба президента РФ

Утром 23 февраля в Кремле прошла церемония вручения госнаград отличившимся офицерам. В своей речи Владимир Путин отметил, что в последние годы этот праздник отмечается «с особым чувством гордости и благодарности», и поблагодарил военных за службу в зоне специальной военной операции, защиту рубежей страны и обеспечение стратегического паритета. Президент также подчеркнул, что Россия «сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость», а награжденные офицеры «помогли блестяще реализовать наступательные операции на самых напряженных участках и направлениях».

В ходе церемонии медали «Золотая Звезда» были вручены девяти военнослужащим. Среди удостоенных звания Героя России — заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, командир 68-го армейского корпуса Восточного военного округа генерал-майор Евгений Ковылин, командир 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа полковник Вячеслав Веденин, командир 60-й отдельной мотострелковой бригады полковник Александр Фабричнов, а также офицеры соединений Восточного и Южного военных округов. Кроме того, орденами Мужества были награждены офицеры Росгвардии — подполковник Николай Нетесов и полковник Александр Рукосуев.

После награждения Владимир Путин вместе с министром обороны Андреем Белоусовым и удостоенными наград военными возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. А во второй половине дня президент провел встречу с вдовами погибших военных из Сил специальных операций, в которой также принял участие начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Господин Путин в очередной раз подчеркнул, что поддержка семей погибших должна оставаться постоянной задачей государства, а особое внимание необходимо уделять социальной адаптации и помощи детям военнослужащих, чтобы те «крепко встали на ноги».

О проведенном накануне праздника тематическом мероприятии отчитался 23 февраля и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он сообщил, что посетил одно из подразделений войск беспилотных систем, где его ознакомили с ходом комплектования войск БПЛА, уровнем подготовки операторов и штатным техническим оснащением подразделений. Точное место визита официально не раскрывалось. В ходе визита господин Медведев вручил награды военнослужащим и пообщался с личным составом подразделения.

В ходе встречи Дмитрий Медведев напомнил, что в начале СВО беспилотная тематика не считалась сильной стороной российской армии и военно-промышленного комплекса. «Когда все начиналось — совершенно, конечно, никаких разговоров о БПЛА не было,— признал замсекретаря Совбеза.— Более того… и надежд никаких особых с этим не связывалось, и компетенций у нас никаких не было. И создание индустрии БПЛА… происходило сначала "на коленке" за счет энтузиастов, которые соединяли свои интересы, кто-то деньги какие-то личные вкладывал». Но теперь, когда «Министерство обороны, естественно, тоже к этому присоединилось», Россия стала «передовой страной в этом смысле», добавил господин Медведев. Он также призвал военных беречь себя, подчеркнув, что «стране необходима победа, однако ее цена имеет значение».

