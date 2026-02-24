Бизнес попросил Госдуму узаконить покупку конкретных сведений из баз МВД

«Ассоциация больших данных» (АБД), объединяющая «Сбер», «Яндекс», VK и других крупных игроков, предложила дать компаниям — участникам единой антифрод-системы доступ к отдельным категориям данных из баз МВД. Инициатива направлена главе IT-комитета Госдумы Сергею Боярскому.

Речь идет о сведениях о подозреваемых и обвиняемых, в том числе по административным правонарушениям, о розыске, постановке на учет и дееспособности. Авторы письма указывают, что это «позволит кредитным и иным организациям выстраивать более комплексные антифрод-системы, учитывающие большее число параметров».

«Предложение “Ассоциации больших данных” заслуживает всестороннего анализа и проработки с коллегами из компетентных органов», — заявил Боярский.

Операторы связи поддерживают инициативу. В «МегаФоне» считают, что это позволит «лучше и иногда быстрее выявлять мошеннические схемы». Любой обмен данными, особенно теми, что позволяют верифицировать риски, так или иначе приносит пользу, отмечает руководитель дирекции по предотвращению кибермошенничества Альфа-банка Евгений Винокуров.

Эксперты по информбезопасности предупреждают о рисках утечек. Чем больше компаний имеют доступ к таким данным, тем выше шансы утечек, заявили в «Информзащите». Юристы настаивают на необходимости четких правовых механизмов, чтобы «использовать данные в благих целях с соблюдением гарантий защиты интересов субъектов персональных данных».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Пробивная сила».