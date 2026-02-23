ЕК работает со Словакией и Венгрией над возможностью принять 20-й пакет санкций

Еврокомиссия работает со Словакией и Венгрией, чтобы найти способ разблокировать принятие 20-го пакета санкций против России. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Мы проводим работу с коллегами из Венгрии и Словакии на разных уровнях, чтобы продвинуться с этим пакетом», — рассказала госпожа Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров стран ЕС сообщил, что страна наложила вето на 20-й пакет санкций Евросоюза против России и предоставление Украине военного кредита в размере €90 млрд. Причиной стало прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины.

В Венгрию поставки не осуществляются с 27 января. Петер Сийярто утверждал, что Украина отказывается возобновить транзит по политическим причинам.