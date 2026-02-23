Хоккейный матч «Сочи» и ЦСКА отложен из-за угрозы БПЛА

Матч регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и ЦСКА не будет доигран в понедельник в связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее из-за авиационной опасности было отложено начало встречи. Игра стартовала с опозданием более чем на час. В первом периоде заброшенных шайб не было. В перерыве болельщиков попросили эвакуироваться с трибун. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу.

Режим угрозы атаки беспилотников был введен в Сочи и Сириусе утром 23 февраля и отменен в районе 11:30. После полудня он был объявлен вновь. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе системы ПВО.

До завершения регулярного чемпионата КХЛ остается около месяца. «Сочи» занимает последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, команда лишилась шансов на выход в play-off. ЦСКА идет пятым на «Западе» и уже гарантировала участие в кубковой стадии.

Арнольд Кабанов