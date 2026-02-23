Axios назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками Трампа

Президент США Дональд Трамп обсуждает с окружением вопрос о преемнике и рассматривает вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и госсекретарь Марко Рубио

Фото: Kevin Wolf / AP Вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и госсекретарь Марко Рубио

Советник президента сообщил, что господин Трамп видит оптимальным сценарием на 2028 год тандем Вэнс — Рубио, при котором господин Вэнс возглавит список. По его словам, вариант Рубио — Вэнс также устроил бы главу государства.

Источники отмечают, что у Джей Ди Вэнса уже есть команда политических консультантов, способная стать основой предвыборной кампании, тогда как у Марко Рубио такой инфраструктуры нет. При этом господин Рубио заявлял о готовности поддержать господина Вэнса и довел эту позицию до него лично.

Издание пишет, что в логике Дональда Трампа важную роль играет публичность. Марко Рубио чаще появляется в новостях благодаря своим постам, а господин Трамп, как отмечает Axios, «жадно поглощает новости». Одновременно для господина Рубио переход с постов госсекретаря и советника по нацбезопасности на должность вице-президента мог бы стать сложным шагом. Некоторые советники полагают, что частая поддержка Марко Рубио со стороны Дональда Трампа может подтолкнуть его к участию в кампании вместе с Джей Ди Вэнсом.

По данным ранних праймериз Республиканской партии господин Вэнс значительно опережает соперников. Опрос Университета Нью-Гэмпшира показал, что его поддерживают 53% потенциальных избирателей, тогда как господин Рубио набирает 7%. В августе прошлого года господин Трамп допускал, что Джей Ди Вэнс «наиболее вероятно» станет кандидатом партии на будущих выборах.