Международный паралимпийский комитет не будет отменять решение о допуске россиян

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске российских спортсменов к Паралимпиаде (пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо) с национальной символикой отменено не будет.

Ранее МИД и Министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники будут бойкотировать Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в турнире россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии сообщил, что их сборная также пропустит церемонию открытия Паралимпиады в Италии. Недовольство действиями МПК высказывали и польские власти.

Как заявил господин Парсонс, на пресс-конференции, прошедшей в Милане 23 февраля, «это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично». «Мы хотим донести до украинской стороны послание о всеобщем участии и разнообразии. Мы призываем их к участию, но, если они не хотят, мы это уважаем»,— добавил глава МПК.

Решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в турнире под их национальными флагами было принято в сентябре прошлого года на Генеральной ассамблее МПК. Принималось оно путем голосования всех организаций—членов МПК. Из них 91, включая Италию, проголосовал за, 77 — против, 8 воздержались.

Арнольд Кабанов