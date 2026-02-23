Испания рассекретит документы о попытке госпереворота в 1981 году

Испания намерена рассекретить документы о событиях 23 февраля 1981 года, когда в стране была предпринята попытка государственного переворота. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в своем аккаунте в соцсети X, сообщает Reuters.

Как написал господин Санчес, «демократии должны знать свое прошлое, чтобы строить более свободное будущее». Ожидается, что документы будут рассекречены уже в среду, 25 февраля. На их раскрытии многие годы настаивала испанская общественность. Документы могут более полно раскрыть роль короля Хуана Карлоса I в событиях 1981 года, а также действия спецслужб и других государственных структур. Однако, как отмечает Reuters, в 2022 году в одном из интервью экс-глава испанской разведки Альберто Саис утверждал, что значительная часть документов о тех событиях пропала.

23–24 февраля 1981 года в Испании произошел военный путч ультраправых сил с целью восстановления режима франкистского типа. Путчисты под руководством подполковника Антонио Техеро Молины и генералов Альфонсо Армады и Хайме Миланса дель Боска подняли мятеж в военном округе в Валенсии и захватили здание конгресса в Мадриде, где удерживали депутатов в заложниках на протяжении 17 часов. Мятеж был подавлен после выступления короля Хуана Карлоса по телевидению с осуждением действий путчистов и в поддержку демократически избранного правительства.

Алена Миклашевская