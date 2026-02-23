Генсек ООН призвал создать новую архитектуру безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости сформировать обновленную международную архитектуру безопасности, которая должна опираться на трезвый анализ глобальной обстановки в условиях меняющегося мирового порядка.

«Мы живем в период хаоса и перемен […] Международный порядок, который определял отношения в области безопасности почти восемь десятилетий, стремительно меняется», — сказал господин Гутерриш (цитата по Reuters).

19 февраля Дональд Трамп заявил, что администрация США намерена тесно сотрудничать с ООН и раскрыть ее потенциал «под присмотром "Совета мира"».