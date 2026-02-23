Два человека пострадали из-за атак БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Таврово Белгородского округа в результате взрыва дрона мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Его доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. На месте атаки повреждены кровля частного дома и легковой автомобиль.

В селе Замостье Грайворонского округа беспилотник атаковал машину. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями был доставлен в ту же больницу. Транспортное средство также получило повреждения.

Алина Морозова