Президент Мексики рассказала о мерах восстановления порядка в стране

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что все блокпосты в стране сняты. Глава государства рассказала об этом на пресс-конференции. Она также заявила, что первостепенная задача сейчас — гарантировать спокойствие и безопасность населения.

22 февраля в Мексике был убит глава наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес, также известный как «Эль Менчо». Члены картеля в ответ устроили масштабные беспорядки в девяти штатах и заблокировали более 250 федеральных дорог.

«Мы практически полностью возобновили штатную работу», — заявила госпожа Шейнбаум (цитата по NYT). Она отметила, что все блокпосты в стране сняты. Заграждения были установлены при проведении операции по захвату наркобарона Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «Эль Менчо».

Мексиканский президент также заявила, что «самое важное сейчас — гарантировать спокойствие и безопасность для всего населения Мексики». Госпожа Шейнбаум сообщила, что для координации усилий по восстановлению спокойствия федеральные власти совместно с губернаторами штатов создали командный центр.

На той же пресс-конференции министр обороны Мексики генерал Рикардо Тревилья Трехо подтвердил, что власти страны спланировали операцию при содействии разведки США. По его словам, охрана главы наркокартеля оказала серьезное сопротивление. Немесио Осегера Сервантес был ранен, затем скончался.

По данным властей Мексики, в ходе операции и последовавших беспорядков погибли по меньшей мере 62 человека. В их числе 34 предполагаемых члена картеля, 25 военнослужащих Национальной гвардии Мексики, один государственный прокурор, один сотрудник службы безопасности и один гражданский.

Как сообщил министр общественной безопасности Омар Гарсия Харфуч, в ходе беспорядков мексиканские правоохранители арестовали 70 человек.

Ранее Госдепартамент США призвал граждан США в пяти мексиканских штатах «оставаться дома». В Мексике остаются около 3,5–5 тыс. россиян, Российский союз туриндустрии пока не зафиксировал массовых отмен туров или запросов на досрочный возврат.