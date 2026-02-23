В «Крошке-картошке» ответили на сообщения об аресте директора франшизы

Сеть быстрого питания «Крошка-картошка» прокомментировала сообщения об аресте директора франшизы после инцидента в столичном метро. В компании сообщили РБК, что задержанный — наемный сотрудник одного из кафе и не является партнером или франчайзи.

«Он не принимает управленческих решений на уровне сети», — говорится в сообщении. В пресс-службе заявили, что инцидент произошел вне рабочего времени и не связан с профессиональной деятельностью сотрудника. В компании добавили, что рассчитывают на соблюдение сотрудниками законодательства и внутренних стандартов сети, при этом частную жизнь и личные обстоятельства работников не комментируют.

О задержании сообщали «РИА Новости» и ТАСС. По их данным, мужчину арестовали на пять суток за избиение женщины в вагоне метро 8 января на Арбатско-Покровской линии. Как передавали агентства, он столкнул рюкзак пассажирки и ударил ее по лицу, после чего она ударилась головой о стену вагона.

Суд признал мужчину виновным по статье «Мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). В суде он признал вину, однако заявил, что не намеревался причинить вред женщине.