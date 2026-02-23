Гонорарная изведанность

Спустя две недели после «полукруглой» даты Сергей Чиграков собрал своих поклонников на «Live Арене». Площадка оказалась для события великовата. В остальном же концерт почти ничем не отличался от тех, что проходили на протяжении последних 30 лет в ДК Горбунова и на других площадках. Константин Баканов свидетельствует: и музыканты, и публика остались довольны таким консерватизмом.

Сидячие места на «Live Арене» оставили только по периметру — для тех, кому в силу возраста они уже требуются. Особого ажиотажа в танцпартере не наблюдалось, вплотную к сцене можно было подойти без проблем. Для зрителей, разместившихся на трибунах, работали два больших экрана.

Над фан-зоной развевался единственный флаг с логотипом группы. Привычный «хипповский» элемент — знак «пацифик» — группа убрала из своей символики в 2023 году, что вызвало бурные дискуссии среди ее поклонников. Теперь он снова на месте. О том, что сподвигло музыкантов вернуться к миролюбивому лого, можно только догадываться. Солист неизменно немногословен как на сцене, так и за ее пределами.

Сергей Чиграков в привычной для фанатов клетчатой рубашке с голубой гитарой наперевес начал с песни «Дверь в лето». Несмотря на праздничный повод, группа решила не обставлять концерт ни спецэффектами, ни особыми видеорядами на экране, ни приглашенными special guests, ни даже разговорами с публикой. «Добрый вечер!», несколько раз «спасибо», в финале — «ну, вот и все». Ну а сыгранность группы, приличный звук и явное удовольствие музыкантов от работы на сцене для завсегдатаев их концертов не новость. Участникам коллектива, включая бэк-вокалистку Марину Шалагаеву, было предоставлено время для эффектных соло, вследствие чего тайминг некоторых песен переваливал за десять минут.

Сет-лист «Чиж & Co» представлял собой довольно стандартный the best: «Ветер вырывает из рук», «Менуэт», «Урал Байкер Блюз», «О любви», «Фантом», «Она не вышла замуж…», «O. K.», «Hoochie Coochie Man», «Блюз на сваях». Не только музыканты, но и зрители хорошо знают свои партии в этих песнях: где подпеть, а где и взвизгнуть (как в песне «Фантом»).

Разве что в «Дополнительном 38-м» после строчки «в конце концов, я еще не старик» Марина Шалагаева вдруг неожиданно громко запела: «Не старик он! Не старик!» Никто из пришедших и не собирался с этим спорить.

После альбома «Гайдном буду!» (2001) Сергей Чиграков новый сольный материал не выпускал, однако у него было несколько удачных коллабораций, например совместный альбом с бардом Павлом Пиковским и участие в дебютном альбоме Ромарио. Эксплуатировать коллег на собственном празднике музыкант не стал.

При этом есть подозрение, что они пришли бы с удовольствием. Например, Евгений Маргулис постоянно зовет Чижа в свои телевизионные и концертные проекты. Для многих коллег Сергей Чиграков воплощает хипповскую юность во всех ее проявлениях, а в коллаборации и джем-сейшены вписывается идеально. Но и, например, 15 лет назад, на праздновании полувекового юбилея Чижа в Crocus City Hall дело обошлось лишь видеоприветствиями друзей на экранах.

Совсем избежать правок в традиционном сет-листе музыканту не удалось. Песню «Мне не хватает свободы» Чиж от греха подальше петь не стал, но она и не входит в обязательную программу, как и «Эрогенная зона». Текст «Таких дел», с «подпольной войной», «взломом дверей в андерграунд» и «пятью альбомами БГ» (Борис Гребенщиков внесен в реестр иноагентов), тоже неудобоисполним. Что уж говорить о «Солдате на привале», «На поле танки грохотали» и «Прогулке по Одессе».

Привкус контркультурной дерзости из концертной программы Чижа совсем пропал. Зато любовная лирика в строю почти вся. Самый громкий месседж музыканта — «А не спеть ли мне песню о любви… и всю жизнь получать гонорар», бывший когда-то ироничным саундтреком к моральной победе русского рока над «попсой», в итоге превратился в кредо самого Сергея Николаевича. И стеб по поводу песни Юрия Антонова «Мечта сбывается», фрагмент которой неизменно звучит в песне «Вечная молодость», сменился четким ощущением, что автор песни и сам практически превратился в Юрия Антонова, который тоже давно не выпускает новых песен, но гонорары получает исправно.

Константин Баканов