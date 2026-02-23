Власти Нижегородской области решили создать реестр «растений-иноагентов»

В Нижегородской области готовят закон о введении статуса «растения-иноагенты» для опасных, инвазивных и чужеродных видов, угрожающих экологии и здоровью людей. Об этом сообщил председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин в Telegram-канале.

По словам господина Люлина, перечень таких растений будет утверждать правительство региона. Главным кандидатом на попадание в реестр назван борщевик Сосновского — растение с ядовитым соком, вызывающим ожоги у взрослых и детей. Парламентарий отметил, что несмотря на долгие годы выделения бюджетных средств на борьбу с борщевиком, результата добиться не удавалось, так как он не признавался карантинным объектом.

Введение понятия «растение-иноагент» закрепят в областном законодательстве, предусматривая обязательство владельцев земельных участков уничтожать такие растения. Кроме того, планируется вводить штрафы для собственников, которые допускают распространение паразитов и сорняков на своих территориях. За бездействие предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Проект поправок в законы «Об экологической безопасности» и «Об особо охраняемых природных территориях» уже рекомендован профильным комитетом ко второму чтению. Закон предусматривает поэтапную систему наказаний, вплоть до изъятия земли при несоблюдении требований.