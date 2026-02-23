Хаменеи настраивает преемников на войну

Руководство Ирана готовится не допустить смены режима в стране в результате американской военной операции. Как сообщила газета The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал распоряжение о преемственности власти в случае своей гибели, определив структуру политического и военного руководства и круг лиц, на которых ляжет ответственность за управление страной в условиях конфликта с США. Демонстрация Ираном решимости не допустить изменения политического строя в Исламской Республике и сохранить свои ядерные программы делает военную операцию все более рискованной для президента Трампа, получающего внутри США один удар за другим.

Иран готовится

Власти Ирана разрабатывают детальный план действий в случае силовой операции США. Помимо военного ответа план Тегерана предусматривает сохранение устойчивой и жизнеспособной пирамиды власти даже после возможной гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Как сообщила со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников газета The New York Times, распоряжение начать готовить преемников политических и военных руководителей разных уровней в случае их ликвидации и его насильственной смерти отдал лично аятолла Хаменеи. По словам собеседников издания, директива верховного лидера предполагает создание сразу четырех уровней персональной преемственности и формирование «узкого круга доверенных лиц», которые могли бы принимать решения после потери страной своего руководителя.

Ключевую роль должен будет сыграть секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани, политический вес которого в последнее время резко вырос. «В случае войны специальные корпуса полиции, разведки и подразделения Корпуса стражей исламской революции будут патрулировать улицы крупных городов»,— сообщили The New York Times источники в иранских силовых структурах.

Иранская армия, со своей стороны, активно готовится к боевым действиям, размещая пусковые установки баллистических ракет вдоль западной границы с Ираком и на берегу Персидского залива.

Как сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу CBS, Тегеран извлек уроки из 12-дневной войны июня прошлого года, в ходе которой США вступили в конфликт после обмена ударами между Израилем и Ираном, атаковав три ядерных объекта Исламской Республики в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Признав, что у Ирана «были проблемы с противовоздушной обороной», Аббас Аракчи выразил мнение о том, что в настоящее время его страна имеет «очень хороший потенциал с точки зрения ракет». «Сейчас мы находимся в лучшем положении, чем во время предыдущей войны. По сути, мы находимся в сильной позиции с точки зрения самообороны»,— считает иранский министр.

Кроме того, он прокомментировал последнее заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, участвующего в переговорах с Тегераном по иранской ядерной программе. В эфире телеканала Fox News Стив Уиткофф ранее сообщил об удивлении президента Трампа тем фактом, что иранцы не капитулируют несмотря на оказываемое на них давление США. «Хотите знать, почему мы не капитулируем? Потому что мы иранцы»,— написал Аббас Аракчи в соцсети X.

Однако события внутри самой Исламской Республики указывают на возможный раскол в иранском обществе. По сообщению иранских агентств и Telegram-каналов, после непродолжительного затишья в стране снова вспыхнули беспорядки и студенческие демонстрации в Тегеранском университете и ряде других высших учебных заведений.

Иранская молодежь разделилась на сторонников руководства, готовых встать на защиту Исламской Республики и ее верховного лидера, и противников властей, которых те называют «деструктивными элементами».

Выступления в высших учебных заведениях Ирана возобновились с началом нового учебного семестра во второй половине февраля и совпали по времени с 40-м днем поминовения погибших в ходе протестов января этого года.

Бить или не бить

Подтверждением усиливающегося давления на власти в Тегеране стала публикация газеты Financial Times, 22 февраля сообщившей о том, что к настоящему моменту США уже собрали на Ближнем Востоке 16 боевых кораблей, военную группировку численностью около 40 тысяч человек и не менее семи авиационных крыльев по 70 самолетов каждое.

Ранее президент Трамп заявил, что «огромная армада» направляется к Ирану, выразив надежду, что Исламская Республика согласится за столом переговоров заключить «справедливую и равноправную» ядерную сделку.

«У США уже было около пяти авиакрыльев — соединений из 70 единиц авиатехники — на базах в Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ. Они добавили еще два авиакрыла — на авианосцах Abraham Lincoln и Gerald R Ford»,— отмечает Financial Times. По информации издания, на военной базе Муваффак-Салти в Иордании размещены по меньшей мере 66 истребителей: 18 самолетов типа F-35, 17 — типа F-15 и восемь A-10, а также самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 и транспортные самолеты. Согласно спутниковым данным, также возросло число истребителей на авиабазе в Саудовской Аравии.

Наращивание американской группировки в регионе сопровождается поддержанием стратегической неопределенности по поводу одного из возможных вариантов окончательного решения Вашингтона относительно Ирана.

«Существуют разные сценарии. Один из сценариев предполагает уничтожение аятоллы и его сына, а также мулл. Что выберет президент — никто не знает. Я думаю, он и сам не знает»,— цитирует портал Axios неназванного представителя администрации США. По словам другого собеседника издания, «президент еще не принял решение о нанесении удара». «Он может вообще никогда этого не сделать. А может проснуться завтра и сказать: "Вот и все"»,— признался источник Axios.

«Президент Трамп будет готов принять сделку, которая будет содержательной и которую он сможет "продать" политически внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить атаку, им следует сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться. Если они будут играть в игры, терпение будет недолгим»,— добавил другой представитель администрации США.

Снижению напряженности мог бы способствовать анонсированный на 26 февраля в Омане новый раунд переговоров США и Ирана после состоявшегося 17 февраля предыдущего раунда в Женеве. Как заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, США настаивают на отказе Ирана от обогащения урана. «Президент Трамп дал мне и Джареду Кушнеру указания — никакого обогащения, мы должны изъять весь материал»,— сообщил Стив Уиткофф телеканалу Fox News.

Однако иранская сторона по-прежнему отвергает столь радикальный сценарий. «Обогащение урана — это наше право. Мы являемся участником ДНЯО и имеем полное право на мирное использование атомной энергии, в том числе на обогащение»,— заявил телеканалу CBS глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Учитывая значительные расхождения сторон, в израильских СМИ появились утечки, что переговоры с участием Стива Уиткоффа в Омане, намеченные на ближайший четверг, Дональд Трамп может и отменить.

Промедление с принятием окончательного решения по вопросу Ирана связано с осознанием немалых рисков для президента Трампа, неизбежных в том случае, если сценарий маленькой победоносной войны реализовать не удастся. Эти риски возросли еще больше после принятого в конце прошлой недели резонансного решения Верховного суда США признать незаконными импортные пошлины Трампа, что стало для него сильнейшим политическим ударом (см. «Ъ-онлайн» от 23 февраля).

Таким образом, начиная операцию в Иране, Трамп должен быть уверен, что она поможет укрепить его пошатнувшиеся позиции, а не усугубит его положение еще больше. Американские СМИ сообщают о расколе внутри администрации Трампа, разделившейся на сторонников и противников операции. К противникам относят вице-президента Джей Ди Вэнса и директора Национальной разведки Тулси Габбард, к сторонникам — госсекретаря США Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета.

Сергей Строкань