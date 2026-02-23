Над Азовским морем силы ПВО сбили еще пять украинских беспилотников

Сегодня, 23 февраля, с 12.00 до 15.00, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Всего, по данным Минобороны, в указанный временной интервал военные сбили над регионами России 27 вражеских дронов. Так, 13 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, 4 – над Краснодарским краем, по 2 – над Курской областью и Крымом, а 1– над акваторией Черного моря.

Ранее «Ъ-Ростов», со ссылкой на Министерство обороны России, сообщал, что 23 февраля, с 8.00 до 12.00, дежурные средства ПВО ликвидировали над Азовским морем 21 украинский беспилотник.

Ефим Мартов