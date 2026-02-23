Gilead Sciences за $7,8 млрд купила разработчика препаратов от рака Arcellx

Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences заключила соглашение о покупке Arcellx, специализирующейся на разработке инновационных методов клеточной терапии и иммунотерапии для лечения рака и других неизлечимых заболеваний. Общая стоимость сделки составит $7,8 млрд.

По условиям соглашения, Gilead заплатит по $115 за каждую акцию Arcellx, что составляет премию в размере 79% к стоимости ценных бумаг. С 2022 года подразделение Gilead — Kire Pharma — и Arcellx совместно разрабатывают экспериментальную терапию anito-cel (анитокабтаген аутолейцел) для лечения множественной миеломы, рака крови. Терапия действует на основе перепрограммирования собственных клеток пациента для атаки на раковые клетки. Американские регуляторы примут решение по применению терапии в конце 2026 года. Gilead обязуется дополнительно выплатить акционерам Arcellx по $5 на акцию, если глобальные продажи anito-cel достигнут не менее $6 млрд с момента запуска и до конца 2029 года.

Бумаги Arcellx после публикации заявления о сделке выросли в цене на 78%. Акции Gilead подешевели на 1%.

Алена Миклашевская