Удар по храму

В выходные приграничные районы РФ подверглись массированным налетам беспилотников и ракетным атакам. Серьезный ущерб был причинен Белгородской области, по территории которой был нанесен комбинированный удар более чем 300 БПЛА и двумя десятками снарядов. Повреждения в областном центре получили инфраструктурные объекты, что привело к новым отключениям электричества и тепла, а также купол одного из самых красивых храмов. В Воронежской области также пострадал энергообъект, что привело к отключению света в двух районах столицы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Белгороде

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Белгороде

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утром в понедельник, 23 февраля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в поздравлении жителей с Днем защитника Отечества рассказал, что в прошедшие сутки регион пережил очередное большое испытание. По 18 муниципалитетам было выпущено более 300 БПЛА и 18 различных снарядов.

Наиболее серьезный удар пришелся на сам Белгород. После налета днем десяти БПЛА по городу ночью начался ракетный обстрел. После полуночи над областным центром была слышна серия мощных взрывов. В результате обстрела повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, 13 квартир в восьми многоэтажках, два частных дома, 38 автомобилей, социальный и коммерческие объекты, а также купол храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

После удара в городе произошли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. «Всю ночь наши энергетики и тепловики работали для того, чтобы вернуть тепло и свет в ваши дома и квартиры»,— рассказал глава региона.

Всего в результате атак в приграничных Белгородском и Волоконовском районах погибли два человека, еще семеро жителей этих же муниципалитетов и соседних Борисовского района и Шебекинского и Яковлевского округов получили ранения. К середине понедельника количество раненых выросло: из-за продолжившихся ударов беспилотников пострадали два человека в Белгородском районе и Грайворонском округе. В общей сложности в 18 муниципалитетах повреждения получили почти пять десятков частных домов и более 70 автомобилей.

В ночь на понедельник налетам со стороны Украины подвергались и другие регионы. В Брянской области, по данным местного губернатора Александра Богомаза, к позднему вечеру воскресенья были сбиты 65 БПЛА, а в Курской, согласно ежедневному отчету главы области Александра Хинштейна,— 34. Серьезных повреждений эти атаки не принесли, в Севском районе Брянской области пострадал один местный житель и фельдшерско-акушерский пункт, а в Курской — дома и машины в трех районах. Позже днем в понедельник в результате удара дрона-камикадзе в Погарском районе Брянской области погиб человек.

Над Воронежской областью минувшей ночью, по данным губернатора Александра Гусева, были сбиты 14 БПЛА. Мощный взрыв прогремел над областным центром почти в четыре часа утра, после чего в городе включились сирены сигнала ракетной опасности. «Обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа. В результате в двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей»,— рассказал господин Гусев утром в понедельник. По его данным, в регионе никто не пострадал.

Сергей Толмачев, Воронеж