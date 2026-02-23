Балицкий заявил об ударе ВСУ по машине скорой помощи в Запорожской области

Село Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа подверглось атаке ВСУ. Беспилотник ударил по машине скорой помощи, когда та ехала на экстренный вызов к пациенту. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

При атаке никто не пострадал. Фельдшерская бригада успела выйти из машины и укрыться в ближайшем частном доме, уточнил господин Балицкий. Из-за продолжающихся ударов со стороны ВСУ эвакуировать врачей пока не удалось, на месте работают оперативные службы.

Регулярные обстрелы Запорожской области привели к повреждению объектов энергетики в регионе. В 260 населенных пунктах ввели графики аварийного отключения электричества. По словам губернатора, это необходимо для проведения ремонта и предотвращения более серьезных аварий.