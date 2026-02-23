В Запорожской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии

Власти Запорожской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии из-за массированных атак ВСУ на инфраструктуру региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Мера необходима для проведения ремонтных работ и предотвращения более серьезных аварий на сетях, пояснил господин Балицкий. По его словам, графики аварийных отключений коснулись более 260 населенных пунктов Запорожской области.

Все объекты здравоохранения и критической инфраструктуры Запорожской области переведены на резервные источники электроснабжения, добавил Евгений Балицкий. Энергетические службы, заверил глава региона, прилагают все усилия, чтобы восстановить бесперебойное электроснабжение.