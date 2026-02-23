Минобороны РФ сообщило о 27 сбитых БПЛА за три часа

Дежурные средства противовоздушной обороны с 12:00 до 15:00 мск перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 аппаратов были сбиты над Белгородской областью, пять — над акваторией Азовского моря, четыре — над Краснодарским краем. Еще два беспилотника уничтожены над Курской областью, два — над территорией Республики Крым и один — над Черным морем.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны, российские средства ПВО за сутки уничтожили семь авиабомб, 21 реактивный снаряд HIMARS, ракету «Нептун» и 541 беспилотник ВСУ.