Российские силы ПВО за сутки сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и 541 беспилотник

Российские средства ПВО за сутки уничтожили семь авиабомб, 21 реактивный снаряд HIMARS, ракету «Нептун» и 541 беспилотник ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Из сводки также следует, что под удар вооруженных сил России попали объекты транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, в 148 районах в зоне спецоперации. К атаке были привлечены оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.