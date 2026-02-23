В Подмосковье возбудили дело после гибели ребенка при катании на тюбинге

В подмосковных Мытищах восьмилетняя девочка погибла при катании на привязанном к машине тюбинге. Областной СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

ЧП случилось 22 февраля в деревне Румянцево. Мужчина катал двух своих детей на тюбингах, привязанных к машине. На повороте тюбинг, в котором находилась девочка, попал под колеса автомобиля. От полученных травм ребенок умер в больнице, следует из пресс-релиза СКР.

Следователи уже осмотрели место происшествия, сейчас проводятся допросы. В СКР призвали родителей «исключить любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его травмированию при катании на тюбингах или другом инвентаре, предназначенном для спуска».