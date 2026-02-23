Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Создательница «Джингликов» получила 3,5 года за хищение 77 млн рублей

Останкинский суд Москвы приговорил создательницу анимационного сериала «Джинглики», бывшего гендиректора ООО «Опен Альянс Медиа» (ОАМ) Ольгу Потапову к трем с половиной годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Потапова признана виновной в хищении 77,3 млн руб., полученных от советника по безопасности президента агрохолдинга «Мираторг» Владимира Седых.

Потапова предложила господину Седых вложить средства в «высокодоходный и быстроокупаемый» бизнес по созданию мультфильмов в обмен на 10% акций компании. По данным следствия, чтобы избежать уголовной ответственности и придать сделке гражданско-правовой характер, обвиняемая получала деньги от инвестора по договору займа.

Владимир Седых обещанной прибыли не получил, а от деловых партнеров Потаповой узнал, что средства могли быть направлены на покупку недвижимости в Италии. Сценарист «Джингликов», писатель Олег Рой, заявил, что полученные деньги на расчетный счет ОАМ не поступали, а впоследствии Потапова «завладела всеми активами» компании, выкупив его долю.

Приговор Потаповой по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был вынесен 17 февраля. Суд постановил, что фигурантка изначально не намеревалась исполнять взятые обязательства и воспользовалась «неграмотностью потерпевшего». Обвиняемая вину не признала.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джингликов отправляют в колонию».

