Джингликов отправляют в колонию

Суд в Москве приговорил к трем с половиной годам лишения свободы создателя анимационного сериала «Джинглики» Ольгу Потапову. Бывший гендиректор ООО «Опен Альянс Медиа» (ОАМ), занимающегося производством и реализацией мультфильмов, признана виновной в хищении у советника по безопасности президента агропромышленного холдинга «Мираторг» Владимира Седых 77,3 млн руб., вложившегося в якобы «высокодоходный и быстроокупаемый» проект по созданию «Джингликов». Отсрочку исполнения приговора в связи с наличием у осужденной Потаповой двоих малолетних детей суд применять не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Решение по уголовному делу Ольги Потаповой Останкинский суд Москвы вынес 17 февраля. Само же расследование особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) столичные правоохранительные органы начали в 2022 году. Основанием для начала проверки стало заявление советника по безопасности президента агропромышленного холдинга «Мираторг» Владимира Седых.

Как установили следствие и суд, с Ольгой Потаповой он познакомился через ее бывшего мужа в 2012 году. Еще через пару лет женщина, став гендиректором киностудии ОАМ, уговорила господина Седых вложиться в «высокодоходный и быстро окупаемый» бизнес по созданию мультфильмов. Одним из тогдашних проектов компании был мультсериал «Джинглики» (автор идеи писатель Олег Рой). В итоге в обмен на 10% акций ОАМ господин Седых в период с 7 апреля по 3 декабря 2016 года передал Ольге Потаповой наличными 77,3 млн руб. Деньги, говорится в деле, чтобы избежать уголовной ответственности и придать сделке гражданско-правовой характер, обвиняемая Потапова получала от Владимира Седых по договору займа.

Между тем последний обещанной прибыли так и не получил, да и какого-либо участия в деятельности компании, которая в итоге «ушла в минус», не принимал. От одного из деловых партнеров Ольги Потаповой ему стало известно, что та на его деньги якобы купила себе дом в Италии.

Проходивший по делу в качестве свидетеля Олег Рой сообщил, что именно Ольга Потапова представила ему Владимира Седых как нового инвестора. По словам писателя, переданные последним гендиректору ОАМ деньги на расчетный счет компании не вносились. Впоследствии, утверждал господин Рой, Ольга Потапова «завладела всеми активами ОАМ», выкупив и его долю.

Во время следствия и на судебном процессе подсудимая своей вины не признала. Из ее показаний следовало, что предложение поучаствовать в мультипликационном проекте «Джинглики», в том числе и в качестве инвестора, ей поступило в 2014 году. Тогда же и было создано ООО «Опен Альянс Медиа». Его учредителями, говорится в деле, были подконтрольное Ольге Потаповой ООО «Маджента» и писатель Олег Резепкин (Олег Рой). Как утверждала сама Ольга Потапова, в проект «Джинглики» она лично вложила не менее $6 млн. В 2016 году, когда ОАМ потребовались дополнительные инвестиции в связи с интересом к продукции зарубежных партнеров, учредители организации решили продать часть акций. Одним из покупателей и стал Владимир Седых.

Также Ольга Потапова заявила, что из полученных от господина Седых денег 8,1 млн руб. она передала Олегу Рою, а остальные — гендиректору «Мадженты» Сергею Полякову.

Впрочем, утверждения подсудимой Потаповой, что Владимир Седых ее оговаривает, суд счел «надуманными и направленными на уклонение от ответственности».

Из приговора следует, что фигурантка изначально не намеревалась исполнять взятые обязательства и воспользовалась «неграмотностью потерпевшего», не обладавшего знаниями в сфере киноиндустрии и рассчитывавшего на быстрый дополнительный доход.

Судебный процесс над Ольгой Потаповой начался в ноябре 2025 года, для вынесения решения судье Екатерине Минкиной понадобилось провести всего десять заседаний. В ходе прений гособвинитель просил приговорить подсудимую к четырем годам лишения свободы, а также не применять отсрочку исполнения наказания в связи с наличием у нее двоих малолетних детей. С последним суд, что случается нечасто, согласился, а наказание назначил на полгода меньше запрошенного прокурором.

Напомним, что создание мультсериала «Джинглики» сопровождалось проблемами ОАМ и с Фондом кино. Как рассказывал “Ъ”, в 2016 году компания получила от него субсидию в размере 30 млн руб. на производство полнометражного фильма «Рождественские приключения», который был заявлен как продолжение мультсериала «Джинглики» и должен был выйти в 2018 году. Но к 2020 году фильм все еще не был снят, деньги не вернулись, а требования урегулировать спор в досудебном порядке студия проигнорировала, говорят в фонде. Однако в январе 2021 года ОАМ признала долг, и стороны заключили мировое соглашение.

Олег Рубникович