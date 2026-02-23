Грузия снова нарастила экспорт вина в РФ

В январе текущего года из Грузии в Россию экспортировано 2 968 106 литров вина на общую сумму $8 млн по цене $2,6 за литр. По общей стоимости это на $1,1 млн больше, чем в январе 2025 года ($6,9 млн). Об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии Geostat.

Рост поставок грузинского вина на российские рынки происходит на фоне общего снижения экспорта этой продукции. В январе текущего года экспортировано 4 105 476 литров вина стоимостью $12,1 млн. В январе 2025 года Грузия поставила на международные рынки 4 243 466 литров вина на сумму $12,9 млн.

Одновременно уменьшается и стоимость грузинского вина. В январе 2026 года средняя экспортная цена составила $2,9. А в январе 2025 года она равнялась $3,05.

Россия остается главным рынком грузинской винной продукции, занимая первое место среди всех стран.

На втором месте после РФ — Польша. Туда в январе экспортировано 328 833 литра вина стоимостью $918 тыс. по цене $2,7 за литр. На третьем — ФРГ, 108 732 литра стоимостью $478,7 тыс. по цене $4,4 за литр.

Дороже всего в январе грузинское вино продавалось в США — около $8 за литр, тогда как самая низкая цена зафиксирована в России — $2,6 за литр.

В 2025 году Грузия в целом экспортировала 49,5 тыс. литров вина на общую сумму $144,8 млн. В 2024 году на экспорт из кавказской страны поставлено 60,3 тыс. литров вина стоимостью $173,7 млн.

Сокращение общего объема экспорта практически полностью вызвано падением поставок в Россию в связи с резким увеличением в РФ акцизов на вино.

Георгий Двали, Тбилиси