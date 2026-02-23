Разрыв между средней пенсией в российских регионах превысил 23 тыс. рублей

Разница между самой высокой и самой низкой пенсиями в регионах России составила более 23,3 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

Как уточняет агентство, в Чукотском автономном округе размер пенсии превысил 41,9 тыс. руб., в Республике Дагестан — 18,6 тыс. руб.

В регионах с более высокими доходами выше и пенсии, пояснила «Известиям» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Еще один важный фактор, указали в пресс-службе ВНИИ труда, — это профессионально-квалификационная структура, поскольку есть области с традиционно высокими зарплатами (к примеру, добывающие отрасли).

Ключевую роль также играет уровень экономического развития субъекта, который влияет на доходы населения и занятость, рассказала изданию профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Чем больше в регионе крупных работодателей, уточнила она, тем выше потенциальное жалованье и пенсии.