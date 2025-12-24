Самолет ЛМС-901 «Байкал» УЗГА совершил первый полет с российским двигателем

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» впервые совершил полет с полностью отечественной силовой установкой, разработанной АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, Екатеринбург), сообщили в Минпромторге. Испытания прошли 24 декабря на аэродроме Уральского завода гражданской авиации в Екатеринбурге. Во время полета самолет достиг скорости 210 км/ч и высоты 400 метров.

В ходе летных испытаний проверялась работа двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 на различных режимах, оценивалась устойчивость работы, приемистость, дросселирование, а также функционирование систем аварийной остановки и флюгирования. После наземной отработки была получена разрешительная документация на проведение полета.

По данным летчиков, испытательный полет прошел без отклонений от штатного режима. Самолет показал устойчивость и управляемость в заданном диапазоне. Маршевая силовая установка работала стабильно, без каких-либо замечаний.

Девятиместный легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» для местных воздушных линий разрабатывается АО «УЗГА». Российский турбовинтовой двигатель ВК-800 разрабатывается также уральским заводом для таких проектов, как легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», учебно-тренировочный самолет УТС-800, российско-белорусский региональный самолет ЛМС-192 «Освей» и ремоторизации локализованных самолетов L-410. Запустить самолет в серийное производство планируют в конце 2026 года.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков отметил, что данный полет подтверждает возможность создания полностью российского самолета для малой авиации, что позволит повысить транспортную доступность в труднодоступных регионах страны. «Это очень важное событие для нашей авиации, так как двигатели в этом диапазоне мощностей в стране не создавались и не производились несколько десятков лет»,— сказал господин Абраменков. Двигатель ВК-800 адаптирован к работе в суровых климатических условиях, включая Арктику, тайгу и горные районы.

Разработка девятиместного самолета «Байкал» ведется для замены самолета Ан-2 на местных воздушных линиях. УЗГА является исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» до 2027 года.

Мария Игнатова