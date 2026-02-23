Прошли первые испытания нового образца самолета «Байкал» с российским двигателем

Пятый опытный образец легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» совершил первый испытательный полет на аэродроме Уральского завода гражданской авиации (АО «УЗГА»). Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

Самолет поднялся на высоту 300 м и развил скорость 190 км/ч, выполнив полный круг над аэродромом. Продолжительность полета составила около 10 минут. Это третий летный образец «Байкала», оснащенный полностью российским турбовинтовым двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901.

Перед началом испытаний специалисты УЗГА доработали носовую часть кабины экипажа для повышения эргономики и безопасности, модернизировали основные опоры шасси, а также изменили угол установки крыла, чтобы исключить преждевременный отрыв от ВПП при взлете.

Самолет «Байкал» заменит советский многоцелевой Ан-2. Он может перевозить до девяти пассажиров или до 1,5 тыс. кг груза на максимальную дальность 1,5 тыс. км при максимальной крейсерской скорости 250 км/ч.