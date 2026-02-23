В санаториях Кубани и Ставрополья откроется нескольких тысяч новых номеров

В ближайшие два года в Краснодарском и Ставропольском краях ожидается открытие ряда новых санаторно-курортных объектов и объектов реновации. Среди них — санаторий «Волна» (Сочи, 290 номеров), санаторий им. Н. А. Семашко (Кисловодск, 500 номеров), а также новый корпус санатория «Металлург» (Ставропольский край, 98 номеров). Об этом сообщают в NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, по итогам 2025 года на рынок санаторно-курортной недвижимости России вышло 10 новых объектов на 1,4 тыс. номеров. 70% из них пришлось на новое строительство, остальное — на качественные объекты реновации.

По итогам 2025 года в России функционировали более 1,7 тыс. санаториев совокупным номерным фондом 190 тыс. Чистый прирост количества объектов в реестре санаторно-курортных организаций составил 28 единиц, что, по словам аналитиков, частично связано с вводом новых объектов, и частично — с изменениями в процессе внесения в реестр.

В прошлом году на рынок вышло 10 санаторно-курортных объектов. Наибольшая доля (70%) пришлась на объекты нового строительства. Среди значимых открытий — санаторий «Кристалл» (Краснодарский край, 354 номера), «Парк Шафран» (Ессентуки, 112 номеров) и новый корпус «Ревиталь Парк» (Геленджик, 97 номеров). Остальные 30% от общего объема ввода сформированы качественным реновированным номерным фондом. Среди них — санаторий «Ивушка» (Краснодарский край, 158 номеров).

Доля санаторно-курортных объектов категории 4–5* в общей структуре предложения по итогам года не превысила 10%. Среди них – проекты, расположенные в традиционных курортных локациях — Кисловодске (MAYRVEDA) и Сочи (санаторий «Кристалл»). При этом, как отмечают в NF Group, с 2016 года 10 лет санатории категории 4–5* формируют наибольшую долю объектов реновации и нового строительства.

За 2025 год количество размещений в санаториях России выросло с 7,3 до 7,9 млн человек. Средняя загрузка по рынку превысила 50%, в отдельных локациях достигала 70–95%. Продолжительность пребывания за год сократилась с 10,9 дней до 9,8 дня, что отражает смещение интереса посетителей в сторону менее продолжительных оздоровительных программ, говорят в консалтинговой компании.

По данным NF Group, среди качественных санаториев наименьший средний чек фиксировался в объектах категории 3* — 11,9 тыс. руб. на человека в день. В категории 4* — 16,2 тыс. руб., в 5* — 27,7 тыс. руб. Наиболее высокий средний чек отмечается в люксовых объектах категории 5* — 34–95 тыс. руб.

«Высокий объем заявленного предложения наряду с широкой географией и интересными концепциями проектов позволяют с уверенностью говорить о начале нового витка развития данного сегмента. Тренды на здоровый образ жизни и оздоровление, устойчивый рост внутреннего туризма продолжат усиливать спрос на санаторные услуги»,— комментирует партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова.

Василий Хитрых