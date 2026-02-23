Кофемашины наварили рекорд

Продажи кофемашин и кофеварок поставили исторический рекорд. По итогам 2025 года россияне купили свыше 2,5 млн устройств на сумму 38 млрд руб., пишут «Ведомости». Больше половины продаж пришлось на маркетплейсы. В основном там покупают технику эконом-сегмента. Кофеварки премиум-сегмента преимущественно приобретают в сетевой рознице. Собеседники издания говорят, что главным драйвером роста стал резкий рост цен на кофе в общепите. Средняя стоимость чашки по итогам 2025-го увеличилась со 106 руб. до 147 руб.

Повышенный спрос на кофеварки, однако, связан и с другими факторами, говорит глава компании «Infoline-Аналитика Михаил Бурмистров: «Это продолжение тренда, который заключается в том, что Россия постепенно трансформируется из чайной страны в кофейную. Уже несколько лет назад сначала наступил паритет, а сейчас потребление кофе стремительно опережает чай и продолжает расти. Причем это касается всех направлений — и кофейных дискаунтеров, и точек в торговых объектах, у которых продажи кофе идут вверх беспрецедентными темпами. В частности, "Пятерочка" в прошлом году продала больше 200 млн. кружек горячих напитков. Потребители, с одной стороны, привыкли к широкому выбору кофе, а с другой, многие стали пить кофейные напитки настолько часто, что им выгоднее завести домашнюю кофемашину. В конечном итоге при активном потреблении она окупается примерно за год. При этом продажи в кофейнях классического типа перестали расти, но не в 2025 году, а даже раньше. И эти процессы связаны».

О том, что россияне стали реже ходить в кофейни, “Ъ” писал в конце прошлого года. По данным экспертов, в 2025-м число покупок в таких заведениях сократилось более чем на 7;. При этом оборот увеличился на 10% за счет роста цен. Игроки рынка пытаются его сдерживать. Как правило, они отказываются от дорогих сортов и переходят на более бюджетные купажи, говорит руководитель по маркетинговым коммуникациям оптового поставщика «Мастерфуд», Валерия Сливка: «Рынок стремится к сохранению баланса между растущей себестоимостью и доступностью кофе, вкусом, и комфортом. Мы стараемся у себя тоже простроить прозрачную цепочку от фермера до чашки, и стараемся обеспечить стабильно высокое качество. Н рынок смотрит в сторону блендов, смесей, чтобы найти тот самый баланс вкуса, цены и качества».

“Ъ FM” пообщался с владельцами кофеен и выяснил, что происходит со спросом, ценами и прибылью в их заведениях:

Управляющая кафе «Циники» Жанна Шпагина: «Кофемашины покупают уже 13 лет, это не влияет на спрос. Люди пьют кофе и дома, и в кафе. Спрос упал на все. Посещаемость кофеен снизилась. Цены мы не повышаем, хотя закупочные прайсы взлетели от 15% до 35% по всем параметрам. Люди стали экономить на походах в кафе и рестораны, поэтому причина, скорее, тревожность, неуверенность в завтрашнем дне и большая экономия». Основатель сети кофеен Take&Wake Алексей Петропольский: «Спрос не упал, а только вырос. Если сравнивать показатели по выручке с прошлым годом, то она растет. Правда, падает прибыль. Подорожало абсолютно все: закупки, зарплаты, расходники. Пришлось повысить цены, но кофе все равно покупают больше, чем раньше. Люди привыкли потреблять кофе и дома и покупают кофемашины. И объем потребляемого кофе у нас будет расти еще лет пять, поскольку эта привычка вырабатывается постепенно». Основатель проектов «Ясно», «Интеллигенция», «Аренда» и Sur Bar Никита Фомкин: «Объем продаж кофе в моих заведениях точно не упал из-за того, что люди стали покупать кофемашины домой. На кофе люди не экономят, потому что, как правило, пьют его в первой половине дня, когда совершается большая часть трат».

По данным аналитической платформы Visual Capitalist в 2025 году Россия заняла 46 место в мире по потреблению кофе на душу населения. В среднем россияне выпивали полчашки кофе за день. Более внушительный результат показали страны Северной Европы. Средний норвежец потребляет три, а финн — почти четыре кружки бодрящего напитка в сутки. На первом месте — Люксембург. Дневная норма жителя города-государства превышает пять кружек кофе.