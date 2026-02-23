Бывшего главу «Военторга» обвинили в организации преступного сообщества

«Ъ» узнал подробности уголовного дела о снабжении Минобороны вещевой продукцией по завышенным ценам. Оно началось с ареста гендиректора «Военторга» Владимира Павлова и предпринимателя Тимура Исакова, которым вменили хищения более чем на 400 млн руб. при поставках армейских несессеров. Впоследствии фигурантам добавили обвинение в создании преступного сообщества (ст. 210 УК).

Как выяснил «Ъ», у следствия появились претензии к нескольким контрактам, касавшимся поставок по завышенным ценам в войска вещевой продукции через «Военторг», в том числе форменного обмундирования и белья. Из-за этого сумма ущерба по делу возросла до более чем 2 млрд руб.

Также в деле появились новые фигуранты: топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрий Громов, бенефициар подмосковного ООО «Арома Пром» Сергей Тетруашвили, гендиректор ООО «Сандора» и ООО «Альтера» Дмитрий Комлев и глава ООО «ТПК Стандарт» Александр Навроцкий. Трое последних сейчас находятся под домашним арестом. По данным «Ъ», несколько подозреваемых признали вину.

Подробности — в материале «Ъ» «Армейские поставки оформились в аферу».