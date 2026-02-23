Реванш системы

Постоянная смена декораций в «трамповской Америке» научила нас не относиться с большой серьезностью к громким новостям из-за океана. Прошлогодние баталии нынче выглядят делами давно минувших дней. Велик соблазн отмахнуться и от конфликта Трампа с Верховным судом как от несущественного эпизода. Не может же одно судебное решение существенно трансформировать политику США?!

На деле же еще как может. По сути, мы наблюдаем фундаментальную неудачу нынешней администрации в ее попытках «взломать систему». Как ни парадоксально, единичное голосование судей, признавших незаконными «чрезвычайные» тарифы Трампа, способно повлиять на весь характер оставшегося президентского срока, досрочно превратив хозяина Белого дома если не в хромую, то в прихрамывающую утку. Джо Байден не даст соврать — клич «Акела промахнулся» в американской политике быстро выбивает почву из-под ног.

Весь прошлый год Белый дом старательно проецировал имидж нерушимого «блока трампистов и беспартийных». Мол, Трамп 2.0 не просто воин-одиночка — за ним стоят республиканский Конгресс, самый консервативный в новейшей истории Верховный суд, крупный бизнес и «молчаливое агрессивное большинство» избирателей.

Мировому сообществу следовало смириться с такой мощью и подстроиться под нахрапистый стиль новой команды. А тарифная политика изначально преподносилась как основа внешнеполитической философии MAGA.

Это и панацея от многочисленных финансовых проблем, и способ карать несогласных, поощряя верных, и инструмент миротворчества. Причем вводить или отменять очередные пошлины президент якобы мог по щелчку пальцев, в обход пошатнувшихся сдержек и противовесов.

Сначала партнеры США, а затем и оппоненты нехотя смирились с такого рода «загогулиной», попытавшись воспринять ее как новую нормальность.

Но за кулисами шли процессы, не вполне отвечавшие атмосфере показного единства. Внутри страны тарифная эпопея чем дальше, тем больше вызывала глухое раздражение, благо, экономического чуда она отнюдь не совершила. Что внутри Республиканской партии, что в бизнес-кругах росло понимание тупиковости эксцентричного курса. На Капитолийском холме, как и в столицах западных государств, импульсивность Трампа приводила к все более эмоциональным реакциям. И вот отказавшийся следовать в фарватере президентских желаний суд разрушил спираль молчания.

Белый дом уже обвинил судей в потворстве иностранным интересам, что неудивительно. В едином порыве ведущие игроки пересматривают отношения с США, попутно готовясь вернуть потерянные миллиарды.

Трамп пытается делать хорошую мину, вводя новые пошлины, но загвоздка в том, что по традиционным правилам игры, которые он и хотел обойти, новые тарифные атаки предстоит согласовывать с Конгрессом.

Вероятно, главным итогом кризиса станет переход внешнеполитической инициативы в руки сенаторов и конгрессменов, давно ждавших шанса урезонить администрацию.

И если сейчас обе палаты контролируются республиканцами, то через год ситуация может кардинально измениться — как и расклады в будущей президентской гонке. Еще недавно казалось, что «главный трампист Америки» Джей Ди Вэнс уверенно идет к статусу преемника. Однако разочарование избирателей и истеблишмента в радикальных экспериментах способно выдвинуть на первый план более системных персонажей. Что, безусловно, скажется и на долгосрочных расчетах Москвы. Вся надежда на нормализацию российско-американских отношений зиждется на способности Трампа обеспечить передачу власти и держать в кулаке Вашингтон. Однако сейчас этот кулак, похоже, начинает разжиматься. Система медленно, но верно, берет реванш.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипакадемии МГИМО МИД России