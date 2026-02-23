Politico: Исландия хочет ускорить процесс вступления в ЕС

Исландия может провести голосование по возобновлению переговоров о членстве в Евросоюзе (ЕС) в августе, сообщает Politico со ссылкой на источники. Изначально правящая в Исландии коалиция планировала запустить процесс вступления в ЕС к 2027 году, но его решили ускорить из-за роста геополитической напряженности.

По словам собеседников газеты, исландский парламент намерен объявить дату голосования в течение следующих нескольких недель. Власти Исландии пошли на этот шаг после серии визитов политиков ЕС в страну и исландских политиков в Брюссель. Если исландцы проголосуют «за», они могут вступить в ЕС раньше любой другой страны-кандидата, уточнил один из источников.

«Я думаю, что упоминание Исландии Трампом четыре раза в своем выступлении (на Всемирном экономическом форуме в Давосе.—"Ъ") определенно заставило многих задуматься»,— сказал один из собеседников издания.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС еще в 2009 году из-за финансового кризиса. В 2013 году страна приостановила переговоры после нормализации ситуации в экономике. В 2015 году власти Исландии просили не считать страну кандидатом на вступление в ЕС. Исландия входит в Шенген и Европейскую экономическую зону, поэтому многие законы ЕС уже действуют на ее территории.